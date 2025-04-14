Популярный в России кроссовер заметно подорожал: известна актуальная цена
Кроссовер Exeed LX в базовой комплектации Business подорожал в РФ на 250 тыс. рублей
В России заметно подорожал рестайлинговый компактный кроссовер Exeed LX. Автомобиль в начальной версии Business стал дороже на 250 тыс. рублей или на 8,7%, его актуальная стоимость составляет сейчас 3 140 000 рублей.
Актуальные цены на Exeed LX:
- Business – 3 140 000 рублей (+250 тыс. рублей);
- Urban – 3 370 000 рублей;
- Premium – 3 525 000 рублей;
- Prestige AWD – 3 675 000 рублей;
- Premium AWD – 3 855 000 рублей.
Exeed LX
Рестайлинговый Exeed LX получил в РФ комплектацию Business в 2024 году. В этой версии автомобиль имеет 1,5-литровый 147-сильный турбомотор и вариатор. Все остальные комплектации оснащены 150-сильной турбо-«четверкой» объемом 1,6 литра и 7-ступенчатым роботом.
Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автоновости дня»
Фото:Exeed
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14.04.2025
Фото:Exeed
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