У каких китайских брендов лучшее соотношение цена/качество?

Около 25% водителей РФ решили, что ни один бренд из КНР нельзя считать «лучшим»

Бренд Geely назван наиболее привлекательным для российских автомобилистов по соотношению цена / потребительские свойства. Такую информацию опубликовали аналитическое агентство «Автостат» и возглавляющий его Сергей Целиков. Данные получены по результатам опроса среди российских водителей, опубликованного в аккаунтах агентства и в персональном канале эксперта.

Опрос был разделен на две номинации – массовый и премиальный сегмент, в каждом из которых было выбрано по восемь марок с максимальными объемами продаж в России. В опросе не учитывалось, представлена ли марка официально или завозится в РФ по параимпорту. В каждой номинации проголосовало более 1000 человек.

Лучшее соотношение цена / потребительские свойства у китайских авто массового сегмента:

Geely – 29%

Haval – 23%

Changan – 6%

Chery – 6%

GAC – 4%

Jetour – 3%

Omoda – 2%

JAC – 1%

Другой – 2%

Никакой – 24%

А в премиум-сегменте голоса распределились следующим образом: Lixiang – 23%, Tank – 15%, Zeekr – 9%, Exeed – 7%, Aito – 7%, Voyah – 6%, Hongqi – 4%, WEY – 1%, какой-либо другой бренд – 1%, никакой бренд – 27%. Источник заостряет внимание на том факте, что около четверти опрошенных в каждом из сегментов решили, что ни один китайский бренд нельзя считать «лучшим».

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Источник: Автостат