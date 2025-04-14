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1 млн миль без поломок: действительно неубиваемый автомобиль

Американец второй раз проехал 1 млн миль на Toyota Tundra без проблем с мотором

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Американец Вик Шепард второй раз проехал 1 млн миль (1,61 млн км) на Toyota Tundra. Такой пробег на этот раз проехал автомобиль Toyota Tundra 2014 г. в. с двухместной кабиной и 5,7-литровым мотором V8. Ранее 1 млн миль у этого же владельца проехала Toyota Tundra 2007 г. в. с таким же двигателем.

За период эксплуатации у Toyota Tundra не было ни одной серьезной проблемы с мотором. Кроме планового ТО владелец поменял только генератор переменного тока и коробку передач, которую сдал в ремонт на пробеге 780 тыс. миль. Но «устал ждать, когда ее починят» и проехал на ней еще 80 тыс., а после заменил.

Toyota Tundra
Toyota Tundra

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Шепард приобрел Tundra 2014 года на замену автомобилю 2007 года, который также проехал 1 млн миль. Автопроизводитель Toyota, узнав об этом, предложил ему обменять машину 2007 года на новый пикап 2016 г. в. Автомобилист оставил подаренную модель себе в качестве личного автомобиля, а на купленном продолжал ездить по рабочим делам.

Пробег Toyota Tundra
Пробег Toyota Tundra

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.

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Источник: Pickup Truck Talks

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Ушакова Ирина
Фото:Соцсети
14.04.2025 
Фото:Соцсети
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