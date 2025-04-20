8000 литров топлива! Новая версия Валдай 12

ГК «СТТ» и «РусТрак» показали топливозаправщик на шасси грузовика Валдай 12

Газовское семейство Валдай 12 продолжает прирастать спецтехникой. Вслед за крано-манипуляторной установкой (КМУ) и комбинированной дорожной машиной (КДМ) компания «Современные транспортные технологии» показала топливозаправщик, созданный совместно с производителем спецтехники компанией «РусТрак». Машина предназначена для транспортировки светлых нефтепродуктов и заправки спецтехники в точке эксплуатации.

Предполагается, что такой автомобиль будет востребован, прежде всего, в строительной и сельскохозяйственной сферах. В отличие от вышеупомянутых КМУ и КДМ, имеющих, соответственно, длинную и короткую варианты колесной базы, топливозаправщик создан на среднеразмерном шасси Валдай 12 с расстоянием между осями 3860 мм – как самосвал, бывший первым в этом уже внушительном ряду «валдайской» спецтехники.

При общей длине автомобиля 6800 мм максимальный радиус разворота топливовоза составляет всего 6,5 м – лучший показатель в классе. Цистерна объемом 8000 литров разделена на два отсека и имеет эллипсоидное сечение – это повышает эффективность использования и снижает центр тяжести машины.

Материал – низколегированная сталь 09Г2С, не боящаяся ударов, износа, высокого давления и перепадов температур. Заливается цистерна сверху, а освобождается – самотеком или с помощью собственного насоса на 600 л/мин, работающего через коробку отбора мощности.

Напорно-всасывающие рукава – из композитов, гибкие при любой температуре и на быстросъемных соединениях.

Узел выдачи – в корме, что дает производить отпуск топлива на любую сторону от автомобиля.

Все 10 метров раздаточного рукава при транспортировке укладываются в автоматический барабан. Все топливные коммуникации – алюминиевые, то есть коррозии в трубопроводе не будет... Заправить трактор, комбайн, грузовик, стоящие хоть в открытом поле – теперь не проблема!