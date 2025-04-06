Валдай 12 получил новую специальную версию

ГК «СТТ» и «Завод КДМ» показали комбинированную дорожную машину на базе Валдай 12

Появилась еще одна спецверсия Валдай 12 – ГК «СТТ» и «Завод КДМ» представили комбинированную дорожную машину (КДМ) на шасси этого нового бескапотного грузовика. Предполагается, что такие машины удобно будет использовать в стесненных городских условиях, а также для обслуживания парков, промышленных зон и сельских поселений.

В отличие от показанной ранее длиннобазной краноманипуляторной установки, КДМ создана на базе самого короткого варианта шасси Валдай 12 – колесная база составляет всего 3310 мм. Зимой компактную КДМ можно использовать для для уборки снега и ледяной крошки, обработки поверхностей антигололедными реагентами, засыпки обледеневших участков песком. А в теплое время – поливать и мыть дорожное полотно, убирать мусор с проезжей части, мыть дорожные знаки и другие элементы дорожной инфраструктуры.

Основной «зимний» инструмент – специально разработанный для компактных КДМ поворотный отвал с шириной обрабатываемой полосы от 2,7 до 3,2 м. Рабочий угол отвала – 30°. Кузов вмещает 4 кубометра, и еще столько же имеют баки для жидких реагентов. Ширина полосы при распределении песка или соли – от 2 до 12 м, при мойке и поливе – от 2,7 до 3,2 м. Подметальная щетка позволяет очищать полосу шириной до 2,1 м. Рабочая скорость КДМ – 20-40 км/ч, а при работе подметальной щетки – до 25 км/ч.

Есть система автоматического дозирования реагентов, которая позволяет оптимизировать расход разбрасываемого материала, быстро менять параметры и точно вписываться в эконормативы. Управление всем навесным оборудованием – с пульта из кабины водителя непосредственно во время движения.

Кузов и отвал есть в двух вариантах: металлические и композитные. Вторые – более стойкие к износу и не подверженные коррозии, что дает более высокий срок службы. Кроме того, композит обеспечивает более легкое скольжение песка, соли или крошки, что предотвращает их налипание на поверхность отвала или стенки кузова.

По платформе – стандартный Валдай 12: дизель ЯМЗ-534 (169 л.с., 662 Нм), 6МКП, моторный тормоз, пневматическая тормозная система и трехместная кабина с подрессоренным сиденьем, спальной полкой, откидным столиком, мультимедийкой формата 2DIN, камера заднего вида, кондиционером и многослойной теплоизоляцией. На базе Валдай 12 уже существуют промтоварные, изотермические, рефрижераторные и мультитемпературные фургоны, европлатформы, бортовые грузовики с КМУ, самосвалы, эвакуаторы, мусоровозы, бункеровозы, топливозаправщики и даже самосвалы.