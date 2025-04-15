Новый недорогой кроссовер Honda снова доступен в России

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda XR-V по цене от 2,2 млн рублей

Новые кроссоверы Honda XR-V с китайского рынка продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам. Автомобиль продается в основном под заказ. Выпускает такие кроссоверы совместное предприятие Dongfeng-Honda в Китае, а продаются они только в КНР.

Дешевле всего кроссовер предлагает компания из Владивостока, которая готова за 2 200 000 рублей привезти под заказ автомобиль в комплектации Passionate Edition. В цену входит утильсбор, таможенная пошлина и полный пакет документов для постановки на учет.

У кроссовера есть кожано-тканевый салон, руль с частичной мультифункцией, кондиционер и прочие опции.

Honda XR-V

Более богатый по оснащению кроссовер по цене 2 400 000 рублей готова доставить другая компания из Владивостока. В Перми за машину с доставкой просят 2 860 000 рублей. В Хабаровске аналогичный автомобиль доступен из наличия за 2 499 000 рублей, а в Москве за кроссовер просят 3 550 000 рублей.

Под капотом Honda XR-V 1,5-литровый атмосферник мощностью 124 силы, вариатор. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Автоновости дня»