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Новый недорогой кроссовер Honda снова доступен в России
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda...

Новый недорогой кроссовер Honda снова доступен в России

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda XR-V по цене от 2,2 млн рублей

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Новые кроссоверы Honda XR-V с китайского рынка продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам. Автомобиль продается в основном под заказ. Выпускает такие кроссоверы совместное предприятие Dongfeng-Honda в Китае, а продаются они только в КНР.

Дешевле всего кроссовер предлагает компания из Владивостока, которая готова за 2 200 000 рублей привезти под заказ автомобиль в комплектации Passionate Edition. В цену входит утильсбор, таможенная пошлина и полный пакет документов для постановки на учет.

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У кроссовера есть кожано-тканевый салон, руль с частичной мультифункцией, кондиционер и прочие опции.

Honda XR-V
Honda XR-V

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Более богатый по оснащению кроссовер по цене 2 400 000 рублей готова доставить другая компания из Владивостока. В Перми за машину с доставкой просят 2 860 000 рублей. В Хабаровске аналогичный автомобиль доступен из наличия за 2 499 000 рублей, а в Москве за кроссовер просят 3 550 000 рублей.

Под капотом Honda XR-V 1,5-литровый атмосферник мощностью 124 силы, вариатор. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 3
15.04.2025 
Фото:Honda
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