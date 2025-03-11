В Россию завезли новые кроссоверы Honda с китайского рынка. За разумные деньги

Кроссовер Honda XR-V продают в РФ по цене от 2,15 млн рублей

В Россию начали поставки кроссовера Honda XR-V с китайского рынка благодаря параллельному импорту.

Honda XR-V

Этот бюджетный кроссовер доступен по цене от 2,15 млн рублей и, в основном, продается под заказ. XR-V по размерам похож на Geely Coolray, но его цена существенно ниже: минимальная стоимость китайского конкурента – 2,79 млн рублей.

Honda XR-V

Для сравнения, топовая версия Lada Vesta SW Cross с вариатором стоит 2,2 млн рублей, а версия Vesta SW Sportline – минимум 2,44 млн рублей.

Honda XR-V 2024 года выпуска, который предлагается за 2,15 млн рублей, оснащен эко-кожей в салоне, мультирулем, медиасистемой с тачскрином, климат-контролем, люком и светодиодными фарами.

Другие компании из Владивостока за аналогичные автомобили просят от 2,4 до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации и цвета. В Москве и Перми XR-V предлагается по более высоким ценам: от 2,95 млн рублей, а в наличии – даже за 3,6 млн рублей.

Honda XR-V оборудован 1,5-литровым двигателем мощностью 124 л.с., вариатором и передним приводом. Производится модель на совместном предприятии Dongfeng-Honda в Китае и продают ее только на китайском рынке.

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Источник: «Автоновости дня»