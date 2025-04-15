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Сборку автомобилей УАЗ хотят начать на еще одном континенте

Группа «Соллерс» может наладить сборку автомобилей УАЗ в Африке

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Группа «Соллерс» может начать выпуск автомобилей УАЗ в Африке, сообщил генеральный директор группы Николай Соболев. Он отметил, что традиционными рынками сбыта для компании остаются страны СНГ.

При этом активно изучаются потенциалы рынков Африки, но пока называть конкретные локации преждевременно.

Заводу была бы интересна организация сборочных производств и в других странах. Речь, в первую очередь, идет о тех регионах, которым «соответствует ДНК бренда УАЗ», пояснил Соболев.

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Ранее «За рулем» сообщал, что составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
Количество просмотров 4
15.04.2025 
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
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