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Эти российские внедорожники начали собирать на Кубе

Кубинский завод EISA собрал тестовый экземпляр УАЗ Патриот

Кубинский завод EISA собрал тестовый экземпляр автомобиля УАЗ Патриот, автомобиль уже проходит финальную настройку оборудования.

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Вскоре в Гаване должен начаться полноценный запуск предприятия по выпуску таких внедорожников. Также там хотят наладить сборку автомобилей УАЗ Пикап.

Ранее сообщалось, что на Кубе планируют собирать автомобили УАЗ Патриот и УАЗ Пикап из российских комплектующих.

«За рулем» сообщал, что новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
Количество просмотров 7
07.03.2025 
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+12