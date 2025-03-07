Эти российские внедорожники начали собирать на Кубе
Кубинский завод EISA собрал тестовый экземпляр УАЗ Патриот
Кубинский завод EISA собрал тестовый экземпляр автомобиля УАЗ Патриот, автомобиль уже проходит финальную настройку оборудования.
Вскоре в Гаване должен начаться полноценный запуск предприятия по выпуску таких внедорожников. Также там хотят наладить сборку автомобилей УАЗ Пикап.
Ранее сообщалось, что на Кубе планируют собирать автомобили УАЗ Патриот и УАЗ Пикап из российских комплектующих.
«За рулем» сообщал, что новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России.
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Источник: «Известия»
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
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07.03.2025
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
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