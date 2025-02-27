УАЗ Патриот получил улучшенные двери (видео)

Сварочное производство УАЗ обновило роботов для завальцовки кузовных деталей

Как ранее сообщал «За рулем», на УАЗе модернизировали процесс завальцовки дверей для своих внедорожников. Это важная операция, которая серьезно сказывается на финальном качестве кузова, отмечают на предприятии. Улучшения коснутся так называемого нового модельного ряда – то есть без учета Хантера и «буханки».

«Завальцовка – ключевой метод, который соединяет внутренние и внешние панели навесных деталей. За эту задачу для моделей Патриот, Профи и Пикап отвечают два робота. Один из них, который завальцовывает левую сторону кузова и заднюю дверь, недавно заменили на новый. Улучшенная программа управления повысила производительность и качество сборки», – отмечает пресс-служба предприятия.

Робот значительно оптимизирует рабочие процессы и снижает трудоемкость операций, говорят на заводе. Сообщается также, что в планах замена робота для правой стороны кузова и капота.

За последнее время это уже не первая новость, связанная с работами предприятия по повышению качества кузовов выпускаемых автомобилей. Так, в январе запустилось новое окрасочное оборудование, а в начале февраля – новый сварочный кондуктор. Теперь производитель опубликовал видео процесса с обновленного участка завальцовки дверей.

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Источник: УАЗ Сегодня