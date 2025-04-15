В России начнут собирать новый семиместный кроссовер
Завод «Москвич» готовится к началу выпуска кроссовера Москвич 8, информирует Telegram-канал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Также сообщается, что в марте 2025 года на учет в ГИБДД уже были поставлены два первых Москвича 8.
«Мы готовимся к старту производства», – заявили на «Москвиче» в ответ на просьбу прокомментировать постановку машин на учет.
Анонс выхода на рынок этой модели состоялся еще в апреле 2024 года. Изначально производство и старт продаж планировались до конца 2024 года, затем сроки сдвинули на февраль 2025 года, но официально о начале продаж к настоящему моменту так и не сообщалось.
Москвич 8 – это 7-местный кроссовер с габаритами 4824*1870*1756 мм. Модель оснащается бензиновым мотором GDI на 174 л.с., 7-ступенчатым роботом.
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Источник: Telegram-канал «Китайские автомобили»