В России начнут собирать новый семиместный кроссовер

Кроссовер Москвич 8 готовится к выходу на российский рынок

Завод «Москвич» готовится к началу выпуска кроссовера Москвич 8, информирует Telegram-канал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Также сообщается, что в марте 2025 года на учет в ГИБДД уже были поставлены два первых Москвича 8.

«Мы готовимся к старту производства», – заявили на «Москвиче» в ответ на просьбу прокомментировать постановку машин на учет.

Москвич 8

Анонс выхода на рынок этой модели состоялся еще в апреле 2024 года. Изначально производство и старт продаж планировались до конца 2024 года, затем сроки сдвинули на февраль 2025 года, но официально о начале продаж к настоящему моменту так и не сообщалось.

Москвич 8 – это 7-местный кроссовер с габаритами 4824*1870*1756 мм. Модель оснащается бензиновым мотором GDI на 174 л.с., 7-ступенчатым роботом.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России.

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Источник: Telegram-канал «Китайские автомобили»