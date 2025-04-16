Назван главный признак скорой поломки автомобиля

Эксперт Ракитин перечислил приметы скорой поломки машины

Если автовладелец хорошо знает идеальное состояние своей машины, то на всякое отклонение от нормы следует обратить внимание, отмечает главред издания Quto Максим Ракитин. Он пояснил, что основным признаком скорой поломки будут посторонние запахи в салоне.

Это может быть запах бензина, за исключением случаев после заправки. Также должны насторожить неправильная реакция на запуск и плохое держание холостых оборотов.

Неожиданные ошибки электрики и электроники также могут указывать на поломку. Скрип в тормозных колодках также является отклонением от нормы.

Ракитин заметил, что чем громче становится посторонний звук и чем чаще его слышно, тем больше поводов обратить на это внимание.

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Источник: Lenta.Ru