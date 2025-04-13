Как понять, что машина вот-вот сломается и предотвратить это?

Эксперт Мелехин перечислил основные признаки скорого выхода из строя автомобиля

Любой автомобиль не сломается и не встанет посреди дороги внезапно и на ровном месте. Он предупредит владельца об этом намерении заранее и с разной настойчивостью. Опытные водители замечают неладное в самом начале, когда проблема только начала зарождаться. Поэтому в их руках даже самая капризная машина будет выглядеть надежной.

О том, как научиться распознавать признаки скорой поломки автомобиля, рассказал эксперт Евгений Мелехин.

Мнение эксперта

Евгений Мелехин, генеральный директор компании по прокату авто RexRent (входит в состав «Инсайт Лизинг»):

– Я бы выделил 4 основных признака, что с автомобилем явные проблемы.

Первый – необычные звуки: стуки, скрежет, писк. Их могут издавать двигатель, подвеска, тормоза. Например, стуки в моторе могут указывать на износ подшипников или проблемы с передачей смазки, а скрежет при торможении – на износ колодок или даже дисков. Если проигнорировать эти сигналы, автомобиль скоро просто встанет. Звуки – это последний «крик» перед поломкой. Диагностика спасет ваш бюджет, потому что капитальный ремонт агрегатов всегда дороже замены расходников.

Второй – утечка жидкостей. Под автомобилем стали появляться пятна жидкости. Если она темная, скорее всего, потекло моторное масло – износились сальники или прокладки. Жидкость яркого цвета (зеленая, розовая, голубая) – это антифриз. Его утечка грозит перегревом двигателя, он рискует выйти из строя. Также может потечь тормозная жидкость. Если такое случилось, советую срочно ехать в СТО – могут отказать тормоза.

Третий – работа двигателя резко изменилась. Вы стали замечать нестабильный холостой ход, внезапное снижение мощности, еще хуже – необычный дым из выхлопной трубы. Если синий, горит масло. Черный – переобогащенная смесь, это «убьет» катализатор. Температура выхлопа поднимается до 1000°C – риск перегрева или возгорания. Потеря мощности означает забитый катализатор или турбина. Все это значит, что у авто большие проблемы. Например, с системой зажигания, датчиками, системой охлаждения, каталитическим нейтрализатором.

Если вы заметили рывки при переключении автоматической коробки передач, это может указывать на износ фрикционов или низкий уровень масла. Промедление с ремонтом может привести к необходимости замены коробки, стоимость которой начинается от 200 тысяч рублей.

Четвертый – запах гари. Он может быть вызван тлением проводки или заклинившим тормозным суппортом. Помните, что пожар в автомобиле может произойти всего за 2 минуты.

Не сбрасывайте электронные ошибки (Check Engine) с помощью сканера! Например, ошибка P0300, означающая пропуски зажигания, может свидетельствовать о неисправности катализатора или прогаре клапана.