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Названа средняя цена подержанного автомобиля у дилеров Петербурга
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Названа средняя цена подержанного автомобиля у дилеров Петербурга

Средняя стоимость машины с пробегом у петербургских дилеров составила ₽2,2 млн

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Средняя стоимость б/у машин от дилеров Санкт-Петербурга в марте текущего года составила 2,22 млн рублей, сообщает «Ъ-СПб» со ссылкой на данные Авто.ру Бизнес. Цена подержанного авто от частников составила 1,51 млн рублей.

Самыми популярными моделями в городе стали Lada Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo. Эксперты отмечают, что б/у авто от дилеров подорожали на 13% по сравнению с последним месяцем зимы, цены на машины от частников изменились незначительно.

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В Авто.ру Бизнес отмечают, что повышение цен от дилеров, вероятно, связано со смещением предложения в сторону более ликвидных машин. В условиях высоких ставок и роста издержек продавцы делают ставку на модели, которые можно быстро реализовать, то есть на машины с прозрачной историей, в хорошем состоянии.

В марте самой продаваемой моделью в Петербурге стала Lada Vesta (средняя цена 1,03 млн рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России.

Источник: «Ъ-СПб»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
15.04.2025 
Фото:Depositphotos
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