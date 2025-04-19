Как выбрать гараж и не навредить машине

Эксперт Родионов дал советы по выбору гаража

Неправильно выбранный гараж может ускорить износ машины, рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Он пояснил, что при выборе гаража в первую очередь необходимо оценить его состояние. Гараж должен быть сухим, с хорошей вентиляцией, его крыша не должна протекать.

Подбирать гараж лучше в межсезонье. Во время таяния снега и подъема грунтовых вод можно легко заметить проблемы, связанные с сыростью и протечками.

Также эксперт отметил, что гараж должен вмещать не только саму машину, но и шины, а также инструменты. Необходимо примерно два метра свободного пространства от корпуса авто со всех сторон.

Если машина находится в гараже, это позволит избежать холодных запусков и сбережет агрегаты, но перепады температур внутри могут вызвать коррозию кузова. Поэтому нужно следить за состоянием покрытия и регулярно мыть машину, особенно зимой и весной.

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Источник: «Известия»