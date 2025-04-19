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Как выбрать гараж и не навредить машине
Эксперт Родионов дал советы по выбору гаража

Как выбрать гараж и не навредить машине

Эксперт Родионов дал советы по выбору гаража

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Неправильно выбранный гараж может ускорить износ машины, рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Он пояснил, что при выборе гаража в первую очередь необходимо оценить его состояние. Гараж должен быть сухим, с хорошей вентиляцией, его крыша не должна протекать.

Подбирать гараж лучше в межсезонье. Во время таяния снега и подъема грунтовых вод можно легко заметить проблемы, связанные с сыростью и протечками.

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Также эксперт отметил, что гараж должен вмещать не только саму машину, но и шины, а также инструменты. Необходимо примерно два метра свободного пространства от корпуса авто со всех сторон.

Если машина находится в гараже, это позволит избежать холодных запусков и сбережет агрегаты, но перепады температур внутри могут вызвать коррозию кузова. Поэтому нужно следить за состоянием покрытия и регулярно мыть машину, особенно зимой и весной.

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Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:dpa/picture-alliance
Количество просмотров 2
19.04.2025 
Фото:dpa/picture-alliance
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