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Новый компактный кроссовер Hyundai начали продавать в России: цена доступна

В РФ в продаже появились новые кроссоверы Hyundai Casper по цене от 1,4 млн рублей

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В Россию продолжают поставлять по параллельным каналам компактный кроссовер Hyundai Casper по цене от 1,4 млн рублей. За столько привезти паркетник под заказ предлагает частный дилер из Владивостока.

Он заявляет, что автомобиль приедет «под полную пошлину», с готовым электронным ПТС и установленным блоком системы ЭРА-ГЛОНАСС. У данного экземпляра черного цвета кожаный салон, цифровая приборная панель, кожаный мультируль, люк и прочее.

Hyundai Casper
Hyundai Casper

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Аналогичный кроссовер зеленого цвета другая компания из Владивостока готова привезти за 1 860 000 рублей, а единственный Casper из наличия доступен в Новосибирске за 2 390 000 рублей без учета скидок.

Это будет автомобиль синего цвета, у которого есть семь подушек безопасности, камера заднего вида, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, подогрев и вентиляция сидений, двухспицевый мультируль и многое другое.

Интерьер Hyundai Casper
Интерьер Hyundai Casper

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Все Hyundai Casper оснащены 1,0-литровым 100-сильным бензиновым турбомотором, 4-ступенчатой АКП. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 2
15.04.2025 
Фото:Hyundai
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