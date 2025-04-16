Теперь российской сборки: начались продажи кроссовера известной марки

В Петербурге продали первые автомобили Jaecoo J7 местного производства

В Петербурге в продажу вышли первые автомобили Jaecoo, собранные на заводе «АГР». Об этом сообщил Telegram-канал AutoRun SPb. Уточняется, что пока зарегистрированы только кроссоверы J7.

По информации источника, в марте в Петербурге было зарегистрировано 15 кроссоверов Jaecoo J7, выпущенных на заводе холдинга «АГР». Это бывший завод Hyundai, где также собирают модели Hyundai и Kia под маркой Solaris.

Jaecoo J7

Официальных сообщений о начале выпуска моделей Jaecoo в РФ не было.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

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Источник: Telegram-канал AutoRun SPb