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Теперь российской сборки: начались продажи кроссовера известной марки

В Петербурге продали первые автомобили Jaecoo J7 местного производства

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В Петербурге в продажу вышли первые автомобили Jaecoo, собранные на заводе «АГР». Об этом сообщил Telegram-канал AutoRun SPb. Уточняется, что пока зарегистрированы только кроссоверы J7.

По информации источника, в марте в Петербурге было зарегистрировано 15 кроссоверов Jaecoo J7, выпущенных на заводе холдинга «АГР». Это бывший завод Hyundai, где также собирают модели Hyundai и Kia под маркой Solaris.

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Jaecoo J7
Jaecoo J7

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Официальных сообщений о начале выпуска моделей Jaecoo в РФ не было.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

Источник: Telegram-канал AutoRun SPb

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Ушакова Ирина
Фото:Jaecoo
Количество просмотров 17
16.04.2025 
Фото:Jaecoo
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