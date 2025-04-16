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Недопустимые для водителей таблетки хотят пометить особым знаком

Госдума прорабатывает проект маркировки лекарств, после которых нельзя за руль

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С употреблением водителями таблеток, в которых могут содержаться наркотические или психотропные вещества, по-прежнему много вопросов. При медосвидетельствовании доза таких веществ никак не регламентируется, и сам факт наличия их в крови – это лишение прав. Серьезным подспорьем для автомобилистов мог бы стать единый перечень лекарств, после приема которых нельзя управлять транспортом.

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Напомним, сам список уже есть, но пока он носит рекомендательный характер. Сейчас в Госдуме работают над поправками в законодательство, которые сделают этот перечень обязательным, сообщил председатель комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Обязательный список запрещенных медикаментов позволил бы водителям не вчитываться в расплывчатые инструкции к каждому препарату и не гадать, можно ли садиться за руль. Но это решает проблему лишь наполовину, говорит Нилов – каждый раз сверяться со списком тоже не слишком удобно.

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Поэтому комитет по соцполитике намерен повторно внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который прописывает обязанность производителя препарата наносить на упаковку маркировку-пиктограмму, означающую запрет на управление автомобилем. Такая пиктограмма должна быть четко видна и понятна любому автомобилисту – по словам парламентария, это мог бы быть знак «кирпич». Законопроект будет направлен на рассмотрение Госдумы «в ближайшее время», подчеркнул Нилов.

Источник: Известия

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Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 6
16.04.2025 
Фото:freepik / freepik
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