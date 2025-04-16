Недопустимые для водителей таблетки хотят пометить особым знаком

Госдума прорабатывает проект маркировки лекарств, после которых нельзя за руль

С употреблением водителями таблеток, в которых могут содержаться наркотические или психотропные вещества, по-прежнему много вопросов. При медосвидетельствовании доза таких веществ никак не регламентируется, и сам факт наличия их в крови – это лишение прав. Серьезным подспорьем для автомобилистов мог бы стать единый перечень лекарств, после приема которых нельзя управлять транспортом.

Напомним, сам список уже есть, но пока он носит рекомендательный характер. Сейчас в Госдуме работают над поправками в законодательство, которые сделают этот перечень обязательным, сообщил председатель комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Обязательный список запрещенных медикаментов позволил бы водителям не вчитываться в расплывчатые инструкции к каждому препарату и не гадать, можно ли садиться за руль. Но это решает проблему лишь наполовину, говорит Нилов – каждый раз сверяться со списком тоже не слишком удобно.

Поэтому комитет по соцполитике намерен повторно внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который прописывает обязанность производителя препарата наносить на упаковку маркировку-пиктограмму, означающую запрет на управление автомобилем. Такая пиктограмма должна быть четко видна и понятна любому автомобилисту – по словам парламентария, это мог бы быть знак «кирпич». Законопроект будет направлен на рассмотрение Госдумы «в ближайшее время», подчеркнул Нилов.

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Источник: Известия