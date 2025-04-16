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«Активно общается с дилерами»: известный японский бренд может вернуться в РФ

Эксперт Мосеев: Toyota заинтересована в возвращении на российский рынок

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Компания Toyota заинтересована в переговорах с российскими дилерами о возвращении на рынок, сообщил автоэксперт Олег Мосеев. Конкуренция на мировом рынке усиливается, и в силу этой и других причин японский бренд проявляет явный интерес к возобновлению поставок в РФ.

По словам Мосеева, информация о возвращении Toyota на рынок РФ сейчас на поверхности. Бренд активно общается с дилерами. Почти все корейские и японские марки, в отличие от европейских, не сжигали мосты, уходя из России, отметил специалист.

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По его мнению, они проявили мудрость в этом вопросе, при этом зависимость от властей у них была меньше.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

Источник: «АиФ»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 23
16.04.2025 
Фото:Unsplash
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