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БАЗ с самой длинной колесной базой — внушительно!

Опубликована первая фотография тяжелого грузовика БАЗ с колесной базой 6050 мм

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К отправке на Дмитровский испытательный полигон готовится шасси тяжелого грузовика БАЗ с самой длинной колесной базой – 6050 мм. Опубликованный снимок впервые показывает, как будет выглядеть такая машина. Сообщается, что показанный на снимке прототип успел пройти предварительные испытания по специальной программе в Санкт-Петербурге.

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Все эти работы ведутся в рамках сертификационных испытаний. В марте в Ленинградской области на паре прототипов с короткой базой тестировали 367-сильные дизельные моторы ЯМЗ в сочетании с 9-ступенчатой МКП. Такой силовой агрегат станет основным для всех вариантов БАЗа.

БАЗ с расстоянием между осями 6050 мм перед отправкой на Дмитровский полигон
БАЗ с расстоянием между осями 6050 мм перед отправкой на Дмитровский полигон

Напомним, автомобиль проектировался с максимальным использованием российских и белорусских комплектующих. Колесная формула грузовиков – 6х6, все ведущие оси – на основе армейских решений. Поэтому мостов как таковых у БАЗа нет: подвеска полностью независимая, пружинная; все дифференциалы – с блокировками. В 2025 году на площадке в Шушарах (бывший завод MAN и Scania) планируют выпустить 200 грузовиков.

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Перспективное семейство машин включит варианты шасси с колесной базой от 3600 мм до 6050 мм. Показанная на фото длинная конфигурация шасси будет востребована на предприятиях нефтегазового сектора и добывающих отраслей.

И первый образец такой техники покажут уже совсем скоро – в мае на выставке COMvex. Это будет созданный совместными усилиями АО «Романов» и ООО «Мытищинский приборостроительный завод» вахтовый автобус. Как думаете, сколько человек на таком уедет?

Источник: Максим Кадаков

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 17
17.04.2025 
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