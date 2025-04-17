Почему в России плохо продаются новые автомобили: ответ эксперта

Эксперт Матвеев назвал 4 причины, почему в России обвалились продажи новых машин

Российский авторынок продолжает стагнировать, спрос на новые автомобили снижается.

В причинах происходящего попытался разобраться генеральный директор компании «МОЙ АВТОПРОКАТ» Дмитрий Матвеев.

Он отмечает, что не такое очевидное, как в первые 3 месяца этого года, падение продаж новых машин началось еще в конце осени 2024-го.

Эксперт перечислил предпосылки стагнации авторынка России.

Комментарий эксперта

Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «МОЙ АВТОПРОКАТ»:

– Первая причина: двухэтапный рост утилизационного сбора. До 1 октября прошлого года за модель из массового сегмента с объемом двигателя до 2 л платили 310 000 руб., а с 1 января 2025 года этот сбор уже достиг 670 000 руб. И эти деньги «прибавят» к цене автомобиля.

Следствием увеличения утильсбора стало затоваривание рынка. До 1 октября дистрибьюторы гнали и гнали автомобили в РФ. Но никто из них не мог предположить, что с ноября спрос начнет падать и им не удастся реализовать машины 2024 года выпуска – 1 января 2025 года на складах простаивали около полумиллиона легковушек.

Рост ключевой ставки

Вторым фактором стал рост ключевой ставки до рекордного 21%.

При такой ее величине:

2.1. Кредиты дорого обходятся. В конце осени прошлого года новый автомобиль в среднем по России стоил 3,7 миллиона. Для банков важен первоначальный взнос, он должен быть не менее 30%, а при высоких ценах на машины такие деньги есть не у всех.

2.2. Растет популярность вкладов на депозитах. Держать деньги под хорошие проценты в банке сейчас для многих выгоднее, чем вкладывать их в автомобили.

Россияне ждут возвращения ушедших брендов

Третья причина: выжидание потенциальными покупателями (у которых нет острой необходимости в автомобиле) возвращения в РФ ушедших на фоне обострения геополитической ситуации в 2022 году брендов.

Удорожание содержания машин

Четвертой причиной стал повсеместный рост затрат на содержание автомобилей, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России хотят вернуть скидку в 50% за оперативную оплату штрафов.