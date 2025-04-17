На автосалоне в Нью-Йорке состоялась премьера Kia Ceed 2026 года

На автосалоне в Нью-Йорке компания Kia представила обновленную версию своего популярного хэтчбека Ceed, известного в США под названием K4. Хэтчбек получил новую вертикальную оптику, узкую решетку радиатора.

Внутри автомобиля три цифровых дисплея: 12,3-дюймовые экраны приборной панели и мультимедиа, а также 5-дюймовый блок управления климатом. В начальной комплектации уже есть камера кругового обзора, водительские ассистенты, аудиосистема Harman Kardon и голосовой помощник на основе искусственного интеллекта.

Kia Ceed 2026

Для рынка США автомобиль будет доступен с двумя моторами: 2,0-литровым атмосферником мощностью 147 л. с. и 1,6-литровым турбодвигателем на 190 л.с. Менее мощная версия будет работать в паре с вариатором, а в связке с турбомотором – 8-ступенчатая АКП.

Хэтчбек будет доступен к покупке к концу текущего года.

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Источник: пресс-служба Kia