Эти автомобили сильнее всего подешевели в апреле

«Автостат»: в России подешевели машины Chery, Dongfeng, BAIC и Exeed

В первой половине апреля в России подешевел ряд моделей китайских марок. Исключением стал кросс-хэтчбек Solaris KRX в версии Prestige, подорожавший на 18 тысяч.

Что касается марки Chery, то стоимость кроссовера Tiggo 4 уменьшилась на 60-140 тысяч рублей. Его цена теперь лежит в диапазоне 2,24-2,62 миллиона рублей.

Автомобиль Tiggo 4 Pro в комплектации Action MT тоже подешевел почти на 20 тысяч, актуальная цена – 1,95 миллиона. Цена кроссовера Tiggo 7 Pro Max уменьшилась на 15-240 тысяч, составив 2,68-3,36 миллиона.

Марка Dongfeng также понизила стоимость пикапа DF6 в начальной версии Comfort на 50 тысяч рублей (актуальная стоимость 2,6 миллиона рублей). Пикап в комплектации Premium стал дешевле почти на 200 тысяч и стоит 2,49 млн рублей.

Кроссовер DFSK 500 подешевел на 13,6%, примерно до 1,9 миллиона рублей, а DFSK ix7 стал доступнее на 16,7%, его цена составляет около 3 миллионов рублей.

У бренда BAIC подешевели две модели. Кроссовер X55 стал доступнее на 284-314 тысяч рублей (стоимость 1 959 000-2 310 000 рублей). Кроссовер X75 стал дешевле на 225,5-361,5 тысячи (2 369 500-2 936 000 рублей).

Пикап Sollers ST6 в дизельных версиях Base и Comfort потерял в цене 50 тысяч, а их стоимость составляет 2 680 000 и 2 780 000 рублей соответственно. Бренд Exeed опустил стоимость кроссовера RX в комплектации Premium на 100 тысяч, до 5 240 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

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Источник: Автостат