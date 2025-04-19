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Названы самые популярные у россиян премиальные машины

«Авито Авто»: BMW X5 стал самым популярным в РФ премиальным автомобилем

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Самым популярным в России автомобилем с пробегом среди премиальных брендов стал кроссовер BMW X5, сообщают эксперты «Авито Авто». Специалисты изучили динамику предложения на такие б/у авто возрастом до 3 лет, а также интерес к ним пользователей платформы в I квартале 2025 года

Самой популярной маркой б/у авто стала BMW с 34,4% интереса. В топ-5 лидеров также вошли Mercedes-Benz (33,2%), Lexus (10,7%), Audi (8,5%) и Land Rover (5,6%).

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Самыми популярными моделями оказались BMW X5 (средняя цена 6,15 млн руб.), BMW 5-й серии (4,2 млн руб.), Mercedes-Benz E-класса (4,1 млн руб.), Lexus LX (7 млн руб.) и Mercedes-Benz S-класса (5,75 млн руб.).

Далее следуют BMW X6 и 3-й серии, Lexus RX, Range Rover и Mercedes-Benz GLS.

По сравнению с первым кварталом 2024 года средняя цена премиальных авто с пробегом осталась на прежнем уровне, составив 4,6 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России хотят вернуть скидку в 50% за оперативную оплату штрафов.

Источник: Известия

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 4
19.04.2025 
Фото:freepik / freepik
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