#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Такого вы еще не видели — показан самый ранний двигатель ВАЗ!
18 апреля
Такого вы еще не видели — показан самый ранний двигатель ВАЗ!
Клуб Lada History показал один из первых...
Самые популярные и доступные подержанные иномарки: 4 модели
18 апреля
Самые популярные и доступные подержанные иномарки: 4 модели
Топ-4 иномарок с пробегом по цене до 1 млн...
Продажи этого вида транспорта выросли в России в 1,5 раза за год
18 апреля
Продажи этого вида транспорта выросли в России в 1,5 раза за год
Продажи мотоциклов в России увеличились на 48%...

Эксперт рассказал, почему китайские автоконцерны не спешат строить у нас заводы

Ян Хайцеэр: Для китайцев строительство автозаводов в РФ экономически невыгодно

Рекомендуем
В Россию привезли семейный кроссовер Nissan – дешевле многих «китайцев»

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил, почему китайские автопроизводители пока не спешат размещать свои производственные мощности в России. Текущие рыночные условия и экономические реалии не способствуют активному строительству заводов на нашей территории.

По словам Хайцеэра, объем авторынка в России остается ограниченным – в 2023 году в стране было продано около 1,6 млн автомобилей.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

При этом значительная часть продаж приходится на АВТОВАЗ, который ориентирован на производство более доступных по цене автомобилей. Таким образом, остается не так много пространства для других игроков, особенно в условиях ограниченной платёжеспособности населения и высокой конкуренции.

Эксперт подчеркнул, что для китайских автоконцернов в нынешней ситуации гораздо выгоднее просто импортировать готовую продукцию, пусть даже по завышенной цене. Машины поступают на российский рынок уже собранными и продаются с наценкой, позволяющей компенсировать транспортные и логистические издержки.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

А строительство завода требует больших вложений, долгого периода окупаемости и стабильных экономических условий.

Кроме того, по словам Хайцеэра, сам китайский рынок остаётся крайне ёмким и привлекательным для инвестиций. В Китае ежегодно реализуется свыше 30 миллионов автомобилей, что делает его крупнейшим авторынком в мире.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Ura.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 12
18.04.2025 
Фото:freepik / usertrmk
Поделиться:
Оцените материал:
0