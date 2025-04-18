Эксперт рассказал, почему китайские автоконцерны не спешат строить у нас заводы

Ян Хайцеэр: Для китайцев строительство автозаводов в РФ экономически невыгодно

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил, почему китайские автопроизводители пока не спешат размещать свои производственные мощности в России. Текущие рыночные условия и экономические реалии не способствуют активному строительству заводов на нашей территории.

По словам Хайцеэра, объем авторынка в России остается ограниченным – в 2023 году в стране было продано около 1,6 млн автомобилей.

При этом значительная часть продаж приходится на АВТОВАЗ, который ориентирован на производство более доступных по цене автомобилей. Таким образом, остается не так много пространства для других игроков, особенно в условиях ограниченной платёжеспособности населения и высокой конкуренции.

Эксперт подчеркнул, что для китайских автоконцернов в нынешней ситуации гораздо выгоднее просто импортировать готовую продукцию, пусть даже по завышенной цене. Машины поступают на российский рынок уже собранными и продаются с наценкой, позволяющей компенсировать транспортные и логистические издержки.

А строительство завода требует больших вложений, долгого периода окупаемости и стабильных экономических условий.

Кроме того, по словам Хайцеэра, сам китайский рынок остаётся крайне ёмким и привлекательным для инвестиций. В Китае ежегодно реализуется свыше 30 миллионов автомобилей, что делает его крупнейшим авторынком в мире.

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Источник: Ura.ru