Будут еще дешевле? Стоит ли покупать «китайца» прямо сейчас

Эксперт Моржаретто: Сейчас самое выгодное время покупать китайский автомобиль

Россияне могут максимально выгодно купить «китайца» сейчас, когда производители предлагают большие скидки на фоне низких продаж, считает автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он прокомментировал известие о возможном уходе с российского рынка до 10 китайских автобрендов.

Эксперт заметил, что машины этих марок плохо продаются, поэтому скидки дают хорошие.

По мнению Моржаретто, если нужна машина, лучше купить ее прямо сейчас, поскольку хорошие скидки можно найти у всех брендов, так как стоки переполнены. Когда запасы иссякнут, цены могут вырасти, полагает эксперт.

Он предупредил, что покупатели этих авто могут в будущем столкнуться с рисками. Ведь если компании уйдут с российского рынка, у автовладельцев могут быть сложности с запчастями.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России хотят вернуть скидку в 50% за оперативную оплату штрафов.

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Источник: «Москва 24»