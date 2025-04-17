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Будут еще дешевле? Стоит ли покупать «китайца» прямо сейчас

Эксперт Моржаретто: Сейчас самое выгодное время покупать китайский автомобиль

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Россияне могут максимально выгодно купить «китайца» сейчас, когда производители предлагают большие скидки на фоне низких продаж, считает автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он прокомментировал известие о возможном уходе с российского рынка до 10 китайских автобрендов.

Эксперт заметил, что машины этих марок плохо продаются, поэтому скидки дают хорошие.

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По мнению Моржаретто, если нужна машина, лучше купить ее прямо сейчас, поскольку хорошие скидки можно найти у всех брендов, так как стоки переполнены. Когда запасы иссякнут, цены могут вырасти, полагает эксперт.

Он предупредил, что покупатели этих авто могут в будущем столкнуться с рисками. Ведь если компании уйдут с российского рынка, у автовладельцев могут быть сложности с запчастями.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России хотят вернуть скидку в 50% за оперативную оплату штрафов.

Источник: «Москва 24»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
17.04.2025 
Фото:Depositphotos
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