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Аналитики подсчитали расходы на владение популярным в России кроссовером

НАПИ: стоимость владения Jaecoo J8 за пять лет составит 3,2 млн рублей

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За пять лет расходы на владение кроссовером Jaecoo J8 составят 3,2 млн рублей. Каждый километр на Jaecoo J8 будет стоить 42,53 рубля. За год расходы составят 637,9 тыс. рублей. Стоимость кроссовера – 5 млн рублей.

В стоимость владения входят страховки ОСАГО и каско, замена шин, бензин, ремонт и налоги. При расчетах учитывалось владение Jaecoo J8 в Казани при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Jaecoo J8
Jaecoo J8

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Jaecoo J8 – это перелицованная версия кроссовера Chery Tiggo 9. Автомобиль доступен с 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и 7-ступенчатым роботом. Привод полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.

Источник: НАПИ

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Ушакова Ирина
Фото:Jaecoo
Количество просмотров 15
20.04.2025 
Фото:Jaecoo
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