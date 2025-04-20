Аналитики подсчитали расходы на владение популярным в России кроссовером
НАПИ: стоимость владения Jaecoo J8 за пять лет составит 3,2 млн рублей
За пять лет расходы на владение кроссовером Jaecoo J8 составят 3,2 млн рублей. Каждый километр на Jaecoo J8 будет стоить 42,53 рубля. За год расходы составят 637,9 тыс. рублей. Стоимость кроссовера – 5 млн рублей.
В стоимость владения входят страховки ОСАГО и каско, замена шин, бензин, ремонт и налоги. При расчетах учитывалось владение Jaecoo J8 в Казани при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.
Jaecoo J8
Jaecoo J8 – это перелицованная версия кроссовера Chery Tiggo 9. Автомобиль доступен с 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и 7-ступенчатым роботом. Привод полный.
Ранее «За рулем» сообщал, что представлен популярный кроссовер Subaru нового поколения.
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Источник: НАПИ
Фото:Jaecoo
15
20.04.2025
Фото:Jaecoo
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