Kia сможет проектировать заводы в РФ: зарегистрировано 6 товарных знаков марки

Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков бренда Kia в 2025 году

С начала текущего года Роспатент зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков корейского бренда Kia. Из базы ведомства следует, что последние три заявки автопроизводитель подал в сентябре 2024 года.

Они были одобрены 16 апреля. Товарный знак будет действовать до 2034 года.

Теперь компания сможет проектировать в России автозаводы и предоставлять услуги по дизайну машин, а также производить и продавать автомобили, технические масла и смазки.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

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Источник: РИА Новости