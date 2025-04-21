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Kia сможет проектировать заводы в РФ: зарегистрировано 6 товарных знаков марки

Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков бренда Kia в 2025 году

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С начала текущего года Роспатент зарегистрировал как минимум шесть товарных знаков корейского бренда Kia. Из базы ведомства следует, что последние три заявки автопроизводитель подал в сентябре 2024 года.

Они были одобрены 16 апреля. Товарный знак будет действовать до 2034 года.

Теперь компания сможет проектировать в России автозаводы и предоставлять услуги по дизайну машин, а также производить и продавать автомобили, технические масла и смазки.

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Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РИА Новости

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 13
21.04.2025 
Фото:Unsplash
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