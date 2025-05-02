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Новый погрузчик! Раньше Россия не выпускала такую технику

Первый российский фронтальный погрузчик c сочлененной рамой завершил испытания

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Опытный образец первого российского фронтального погрузчика «Силант» с сочлененной рамой, который способен перемещать грузы весом в 1,2 тонны, успешно завершил тестовые испытания.

Машина разработана российской инжиниринговой компанией «Априорные решения машин» (АРМ) для Чебоксарского завода силовых агрегатов (ЧЗСА), где и будет налажено серийное производство.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Подобные модели грузоподъемностью 1,2 тонны исторически применялись в коммунальном хозяйстве и благоустройстве территорий. Но до сих пор российских фронтальных погрузчиков такого класса не существовало – подобная техника импортировалась в страну из США и Европы.

Ожидается, что новая машина составит конкуренцию известным зарубежным брендам Wacker Neuson и Kramer.

Осенью и зимой 2024-2025 годов опытный образец проходил проверку технических характеристик у потенциального потребителя
Осенью и зимой 2024-2025 годов опытный образец проходил проверку технических характеристик у потенциального потребителя

Погрузчик с сочлененной рамой лишен двух серьезных недостатков, которые есть у более распространенных в РФ погрузчиков с бортовым поворотом – это низкая транспортная скорость и нанесение вреда покрытию при развороте. Новая машина «Силант» может двигаться на скорости 40 км/ч. Высокая транспортная скорость обеспечивается уникальным двухступенчатым редуктором, который разработан и произведен в России.

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Кроме того, машина имеет высокую разгрузку ковша (3,6 м), что позволяет без проблем загружать снег в кузов КАМАЗа. Кстати, по ключевым узлам – ведущим мостам и гидростатической трансмиссии с электронной системой управления - погрузчик унифицирован с другими машинами из линейки техники «Силант».

ЧЗСА приступит к серийному выпуску модели после завершения всех испытаний и доработки конструкторской документации.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 17
02.05.2025 
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