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Эти советы помогут защитить автомобиль от поломок после гарантии

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После пяти лет эксплуатации у машины появляются скрытые проблемы, связанные с износом. Специалисты СберАвто рассказали, как вовремя отследить неочевидные поломки.

Так, раз в год нужно проводить визуальный осмотр всего кузова и обновлять антикоррозийную обработку в уязвимых зонах (подкрылки, колесные арки и прочее). Следует проверять состояние дренажей и следить за отсутствием жидкости в салоне. Очень важно не допускать появления плесени и влажности в машине

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Необходимо осматривать топливные шланги, которые со временем утрачивают эластичность, становятся хрупкими, и риск утечек возрастает.

Должна проводиться профилактика электропроводки, поскольку со временем возможно окисление разъемов.

Специалисты советуют следить за состоянием петель и замков и обращать внимание на мелкие вибрации и шумы, которые могут быть связаны с износом опор мотора.

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Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
22.04.2025 
Фото:Depositphotos
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