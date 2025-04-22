Эти советы помогут защитить автомобиль от поломок после гарантии

Эксперты СберАвто назвали 6 способов защитить машину по окончании гарантии

После пяти лет эксплуатации у машины появляются скрытые проблемы, связанные с износом. Специалисты СберАвто рассказали, как вовремя отследить неочевидные поломки.

Так, раз в год нужно проводить визуальный осмотр всего кузова и обновлять антикоррозийную обработку в уязвимых зонах (подкрылки, колесные арки и прочее). Следует проверять состояние дренажей и следить за отсутствием жидкости в салоне. Очень важно не допускать появления плесени и влажности в машине

Необходимо осматривать топливные шланги, которые со временем утрачивают эластичность, становятся хрупкими, и риск утечек возрастает.

Должна проводиться профилактика электропроводки, поскольку со временем возможно окисление разъемов.

Специалисты советуют следить за состоянием петель и замков и обращать внимание на мелкие вибрации и шумы, которые могут быть связаны с износом опор мотора.

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Источник: Газета.Ru