Дизель, автомат, полный привод, блокировки — новые внедорожники в РФ!

В России стартовали продажи полноразмерных пикапов Foton Tunland V7 и Tunland V9

Российские официальные дилерские центры Foton начали предлагать для тест-драйва и приобретения новые пикапы Foton Tunland V7 и Tunland V9. Цены известны: Tunland V7 – от 5 250 000 рублей, Tunland V9 – от 5 550 000 рублей. Машины построены на унифицированной платформе и отличаются только конструкцией задней подвески, так как рассчитаны на разные целевые группы. Заводская гарантия на обе модели – 3 года или 150 000 км.

Презентация моделей состоялась месяц назад в Москве. Из пикапов, продающихся у нас официально, Tunland V7 и Tunland V9 можно с уверенностью отнести к самым крупным представителям класса: даже у популярного сейчас полноразмерного JAC T9 габаритная длина составляет 5330 мм, а у пары Tunland – 5617 мм при колесной базе 3355 мм.

Грузоподъемность обеих моделей Foton – до 775 кг. Размер грузовой платформы – 1577 х 1650 х 530 мм. Tunland V7 имеет рессорную заднюю подвеску (более устойчив при полной загрузке), а Tunland V9 – более комфортную пружинную. Передняя подвеска в обоих случаях – независимая на двойных поперечных рычагах со стабилизатором. Клиренс Tunland V7 составляет 210 мм, Tunland V7 — 240 мм.

Под капотом – турбодизель 2.0 (Евро-5) с отдачей 159 л.с. и 410 Нм, а гибридная система с рабочим напряжением 48В дает дополнительные 60 Нм, в пике – более 80 Нм. Система рекуперации позволяет снизить расход топлива на 5-8%. Коробка передач – 8-ступенчатый гидромеханический автомат. Полный привод – подключаемый полный, есть электрические блокировки переднего и заднего мостов. Пресс-служба заявляет, что обе модели отличает премиальный уровень комфорта, богатое оснащение и широкий набор систем безопасности.

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Источник: Foton, Автопоток