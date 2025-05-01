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Почему автомобили в Китае в разы дешевле, чем в РФ

Эксперт Хайцеэр перечислил 3 причины разницы в стоимости авто в России и КНР

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В РФ автомобили из Китая дорожают из-за таможенных сборов, повышения утильсбора и маржи дилера, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Также он пояснил, что в Китае та же машина будет дешевле, поскольку у дилера небольшая маржинальность, основной источник прибыли – это объем продаж и техническое обслуживание уже купленных машин.

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Наряду с этим эксперт отметил, что себестоимость производства автомобилей в Китае ниже, чем в России, потому что «почти все технологии под рукой».

Когда автомобиль импортируется в Россию, его цена увеличивается на 48% за счет таможенного платежа, расходов на транспортировку и утильсбор. В итоге стоимость машины увеличивается примерно вдвое, рассказал специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

Источник: Ura.ru

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Ушакова Ирина
Фото:MAXIM SHIPENKOV
Количество просмотров 6
01.05.2025 
Фото:MAXIM SHIPENKOV
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