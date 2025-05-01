Почему автомобили в Китае в разы дешевле, чем в РФ
В РФ автомобили из Китая дорожают из-за таможенных сборов, повышения утильсбора и маржи дилера, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Также он пояснил, что в Китае та же машина будет дешевле, поскольку у дилера небольшая маржинальность, основной источник прибыли – это объем продаж и техническое обслуживание уже купленных машин.
Наряду с этим эксперт отметил, что себестоимость производства автомобилей в Китае ниже, чем в России, потому что «почти все технологии под рукой».
Когда автомобиль импортируется в Россию, его цена увеличивается на 48% за счет таможенного платежа, расходов на транспортировку и утильсбор. В итоге стоимость машины увеличивается примерно вдвое, рассказал специалист.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.
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Источник: Ura.ru