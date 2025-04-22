150 сил, полный привод — в РФ везут новый флагманский кроссовер

Флагманский кроссовер Omoda C7 прошел сертификацию для российского рынка

Российский офис принадлежащей Chery марки Omoda объявил о завершении сертификации нового флагманского кроссовера Omoda C7 для российского авторынка. Сообщается, что первая партия товарных автомобилей окажется у официальных дилеров бренда уже в мае 2025 года. C7 – первая модель в новом дизайне, по ней можно судить о том, какой будет внешность обновляемой линейки.

Отличительные черты: массивная носовая часть, своеобразные «соты» решетки и россыпь светодиодов под основной головной оптикой. Оснащение – под стать: комплекс систем активной безопасности ADAS, интеллектуальный полный привод, круговой обзор 540°.

Мультимедиа – на сверхбыстром чипе Snapdragon 8155, со сдвижным (или «парящим») экраном 15,6" высокой четкости. На центральном тоннеле – беспроводная зарядка 50 Вт со встроенным охлаждением. Двигатель – бензиновая турбо-«четверка» 1.6 на 150 л.с. и 275 Нм. Коробка – 7-ступенчатый робот.

Обещаны «тормоза по проводам» и «интеллектуальная система выбора режимов движения, управляющая откликами на газ, усилием на руле и алгоритмом работы муфты полного привода». Но будут и более доступные переднеприводные версии. Заявленный дорожный просвет моноприводной Омоды – 182 мм, полноприводной – 175 мм. Всего же комплектаций будет пять: Joy, Lifestyle, Drive, Active и Supreme. Старт продаж запланирован на май 2025 года. Ждем цены?