#
80 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Парковки в Сочи будут временно работать бесплатно
22 апреля
Парковки в Сочи будут временно работать бесплатно
В Сочи на майских праздниках изменится режим...
Почему россияне перестали покупать новые машины
22 апреля
Почему россияне перестали покупать новые машины
Эксперт Корнев: автомобили по текущим ценам...
Что возили в багажнике советского автомобиля: все для выживания в пути
22 апреля
Что возили в багажнике советского автомобиля: все для выживания в пути
В багажнике советской машины часто возили...

150 сил, полный привод — в РФ везут новый флагманский кроссовер

Флагманский кроссовер Omoda C7 прошел сертификацию для российского рынка

Рекомендуем
Турбо, робот, полный привод — популярная марка везет в Россию третью модель

Российский офис принадлежащей Chery марки Omoda объявил о завершении сертификации нового флагманского кроссовера Omoda C7 для российского авторынка. Сообщается, что первая партия товарных автомобилей окажется у официальных дилеров бренда уже в мае 2025 года. C7 – первая модель в новом дизайне, по ней можно судить о том, какой будет внешность обновляемой линейки.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Отличительные черты: массивная носовая часть, своеобразные «соты» решетки и россыпь светодиодов под основной головной оптикой. Оснащение – под стать: комплекс систем активной безопасности ADAS, интеллектуальный полный привод, круговой обзор 540°.

Мультимедиа – на сверхбыстром чипе Snapdragon 8155, со сдвижным (или «парящим») экраном 15,6" высокой четкости. На центральном тоннеле – беспроводная зарядка 50 Вт со встроенным охлаждением. Двигатель – бензиновая турбо-«четверка» 1.6 на 150 л.с. и 275 Нм. Коробка – 7-ступенчатый робот.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Обещаны «тормоза по проводам» и «интеллектуальная система выбора режимов движения, управляющая откликами на газ, усилием на руле и алгоритмом работы муфты полного привода». Но будут и более доступные переднеприводные версии. Заявленный дорожный просвет моноприводной Омоды – 182 мм, полноприводной – 175 мм. Всего же комплектаций будет пять: Joy, Lifestyle, Drive, Active и Supreme. Старт продаж запланирован на май 2025 года. Ждем цены?

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 23
22.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0