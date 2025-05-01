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Грядет масштабное сокращение российского автопарка: чем это грозит
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Грядет масштабное сокращение российского автопарка: чем это грозит
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Грядет масштабное сокращение российского автопарка: чем это грозит

Эксперт Шкуматов: Через 5-10 лет автопарк России может сократиться вдвое

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Спустя 5-10 лет автопарк в РФ может сократиться вдвое, предполагает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. По его мнению, сейчас важно не то, придут ли корейские и другие бренды в РФ обратно, а в принципе обновление автопарка, поскольку складывается серьезная кризисная ситуация с автомобилями.

Необходимо, чтобы хоть какие-то новые машины поступали на рынок и автопарк обновлялся. Это могут быть и подержанные авто в возрасте 2-3 лет.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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По словам Шкуматова, скоро из эксплуатации начнут выбывать автомобили, приобретенные накануне кризиса 2008 года. Тогда в год в России продавалось около 2,5 млн авто, а прогноз эксперта на 2025 год — примерно 1,2 млн машин.

Следствием сокращение автопарка будет ряд других проблем. Эксперт отмечает, что автомобилисты – это люди, которые тратят деньги. Десятилетиями формировалась целая инфраструктура, включающая ремонт, обслуживание авто. Она не сможет существовать в прежнем объеме после сокращения автопарка, пояснил Шкуматов.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

Источник: «Ридус»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
01.05.2025 
Фото:Unsplash
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