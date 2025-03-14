Назван самый выгодный момент покупки новой машины в 2025 году
Эксперт Коротков: пик выгоды при покупке авто в 2025 году наступит в апреле-мае
Покупать новый автомобиль лучше в середине весны 2025 года, апреле-мае. Именно в это время дилеры будут предлагать наибольшие скидки, полагает автоэксперт Александр Коротков.
Преимущественно это касается китайских авто, активно зашедших на российский рынок.
«Стимулирование спроса станет необходимостью, иначе склады просто «захлебнутся»», – отметил эксперт.
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Подержанные авто он рекомендует покупать в ближайшее время, чтобы успеть до резкого повышения цен в конце апреля.
Эксперт предупредил, что с 1 мая вырастут цены на подержанные автомобили BMW, Zeekr, Geely и другие марки на 1 млн рублей или примерно на 25% из-за введения новой схемы расчета утильсбора.
Ранее «За рулем» привел топ-10 самых надежных компактных кроссоверов не старше 5 лет.
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Источник: Lenta.ru
Фото:Depositphotos
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14.03.2025
Фото:Depositphotos
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