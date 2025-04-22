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Три кроссовера российской сборки ощутимо подешевели: известны цены

В России кроссоверы SWM подешевели на 78-155 тыс. рублей

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Марка SWM снизила цены на кроссоверы G01, G01F и G05 Pro калининградской сборки. Автомобили подешевели на 78 000-155 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.

Так, SWM G01 в базовой версии Prime стал доступнее на 133 000 рублей (актуальная стоимость 1 754 500 рублей), в средней Optimum – на 78 000 рублей (1 864 500 рублей), а в топовой Style – на 155 000 рублей (1 952 500 рублей).

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Модель SWM G01F, отличающаяся от G01 дизайном и улучшенным оснащением, в версии Smart стала доступнее на 122 000 рублей (2 134 000 рублей), а в комплектации Force – на 155 000 рублей (2 216 500 рублей).

SMW G01
SMW G01

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7-местный кроссовер SWM G05 Pro в комплектации Family 4 подешевел на 122 000 рублей (до 1 804 000 рублей), а в Family 5 – на 78 000 рублей (до 1 914 000 рублей).

Все эти автомобили оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 139 л.с. и 7-ступенчатым роботом, привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, почему россияне продолжают откладывать покупку новых машин.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:SMW
Количество просмотров 14
22.04.2025 
Фото:SMW
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