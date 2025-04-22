Почему россияне перестали покупать новые машины

Эксперт Корнев: автомобили по текущим ценам недоступны обычным людям

С января по март 2025 года в России заметно упали продажи как отечественных, так и китайских марок.

Сократившийся рынок стал следствием нескольких сложившихся вместе негативных факторов, рассказал руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортёрами Газпромбанк Автолизинг:

– В январе 2025 года в очередной раз выросли ставки утильсбора. Обязательные платежи подняли цены на все новые иномарки, еще больше отдалив их от потенциальных покупателей. Автомобили по текущим ценам в принципе недоступны обычному россиянину, впрочем, как и кредиты на них.

Хотя и модели прошлых лет россияне покупать по тем же причинам не готовы: упавший спрос не смогли подстегнуть даже неплохие скидки, которые дилеры готовы предоставлять покупателям ввиду затоваренных складов.

Россияне при этом при наличии средств продолжают покупать самые бюджетные варианты.

Цена стала определяющей в выборе новых автомобилей в том числе из-за высоких ставок по автокредитам, пояснил специалист. Поэтому многие отложили покупку нового автомобиля на неопределенное будущее, когда опустятся ставки, а пока решили копить.

Часть спроса сместилась с нового сектора на машины с пробегом как более доступную альтернативу, отмечает эксперт. По его словам, многие покупатели заняли выжидательную позицию, чтобы дождаться нового перераспределения рынка между старыми и новыми игроками.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.