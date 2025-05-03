В продаже возник подозрительно дешевый Руссо-Балт

В Петербурге на продажу выставили «Руссо-Балт С-24» всего за 3,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге на продажу выставили автомобиль, обозначенный как Руссо-Балт С-24 4.5 MT. Отметим, что модель С-24 с 4,5-литровым двигателем мощностью около 25-40 л.с. действительно выпускалась на Русско-Балтийском вагонном заводе (РБВЗ) в начале XX века, однако модели с индексом «С» – это пассажирские машины. На фото же – грузовик.

Впрочем, грузовики на легковом шасси Руссо-Балт тоже встречались, и самое странное в этом объявлении отнюдь не это легкое несоответствие. Удивляет цена автомобиля, который выпущен, как указано, в 1917 году, прошел 1 миллион километров и имел четырех владельцев.

За машину просят всего 3 500 000 рублей. То есть вы можете купить новый китайский кроссовер из околобюджетного сегмента, а можете – раритетный Руссо-Балт. Описание ограничивается лаконичным «на полном ходу, в отличном состоянии, все работает». Очевидно, что перед нами, мягко говоря, некорректно изложенная информация и, совершенно точно, неоригинальный Руссо-Балт.

В 2018 году в продаже возник кабриолет Руссо-Балт С-24/30 с не очень явно выраженной «оригинальностью» и вообще мутной биографией – за него просили 140 млн рублей. В 2023-м в Новосибирске появился еще один, восстанавливаемый по заводским чертежам с минимальным набором оригинальных деталей – авторы проекта его не продавали, но оценивали в 120 млн рублей.

Эмблема –не «Руссо-Балт» и не возникшая на его основе «Промбронь». Зато корпус радиатора – как будто действительно изъеден временем... Может, все же настоящий?

В нашем же случае, скорее всего, речь идет о реплике – то есть новоделе, в достаточной степени повторяющем оригинал. Предположим, что повторение это – по большей части визуальное, а сама реплика могла быть создана для использования в киносъемках.

Вероятно, поэтому в набор фотографий Руссо-Балта затесался еще и «старинный» Delaunay-Belleville, причем явно в антураже съемочной площадки.

На момент публикации заметки объявление на классифайде датировано концом марта 2025 года, но вероятно, это уже продленный срок – первые следы этих фотографий в Сети обнаруживаются месяцем ранее, в конце февраля 2025-го. А в начале того месяца стало известно, что в Санкт-Петербурге снимают фильм «Битва моторов», посвященный Руссо-Балту. Неужто уже начали распродавать реквизит?

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Источник: Авито, АвтоГурман