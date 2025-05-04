Возможно, одна из самых необычных находок на затонувшем корабле

На борту затонувшего в Перл-Харбор американского авианосца нашли автомобиль

Крайне необычную находку сделали исследователи центра NOAA Ocean Exploration.

В апреле они впервые в истории спустили радиоуправляемую камеру внутрь американского авианосца «Йорктаун» (Yorktown), потерпевшего крушение во время Второй мировой войны и ныне скрытого под водой на глубине около пяти километров. Обнаруженное внутри весьма озадачило исследователей.

Авианосец «Йорктаун»

Внутри обломков корабля сохранился... остов автомобиля. Находка не вписывается ни в какую логику, поясняет источник: «Йорктаун» был авианосцем длиной около 250 метров, на его борту находилось примерно 2200 человек личного состава и 90 самолетов, но совершенно точно не должно было быть никаких автомобилей. Место на авианосце (как и в целом на флоте) – ценнейший ресурс, и что-либо, не служащее конкретной функции, просто не может там появиться. Нигде и никогда за всю историю не упоминалось, что конкретно на борту «Йорктауна» мог находиться автомобиль.

Крушение «Йорктауна» в 1942 году

Тем не менее, некоторые характерные особенности останков позволяют предположить, что перед нами – Ford Super Deluxe 1940-41 модельного года, легендарный «woody», то есть «деревяшка», модель с деревянным корпусом (подобные были и у нас), сегодня знакомая многим по компьютерной игре «Mafia II». Универсал Super Deluxe был весьма дорогим и престижным автомобилем.

Автомобиль, обнаруженный в обломках «Йорктауна» в 2025 году

В 1942 году в знаменитой битве за Мидуэй авианосец «Йорктаун» получил три попадания от японских бомбардировщиков, но остался на плаву, был отбуксирован в Перл-Харбор для ремонта, и уже там в него попали торпеды, пущенные с японской подводной лодки, в результате чего корабль перевернулся и затонул 7 июня 1942 года.

Ford Super Deluxe 1940-41 имел деревянные боковины кузова – во время войны сталь экономили

Известно, что Ford Super Deluxe были распространены в американской армии, а также использовались в военном флоте, но исключительно на берегу.

Как сообщили в NOAA, на обнаруженной машине сохранился передний номерной знак, на котором частично различима надпись «ship service», то есть «судоходная служба»...

В американских СМИ предполагают, что Ford был служебным авто контр-адмирала Фрэнка Флетчера и попал на борт во время короткого визита для осмотра повреждений после битвы. Но зачем именно машину загнали на «Йорктаун» и, главное, оставили там – пока решительно непонятно.

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Источник: Jalopnik