Эти кроссоверы очень популярны в Китае

Топ-10 популярных кроссоверов в Китае

По данным Китайской ассоциации автомобилей (CPCA), в I квартале текущего года в Китае было реализовано 2,5 млн кроссоверов, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

Самыми популярными кроссоверами в КНР за этот период стали модели Tesla Model Y (продано 81,9 тыс. штук), Geely Xingyue L (79,9 тыс. штук) и Byd Song Plus (65,6 тыс. штук).

В десятку самых популярных кроссоверов в КНР также вошли Changan CS75 Plus (53,6 тыс. штук), BYD Song Pro DM-i (51,5 тыс. штук), Toyota Frontlander (46,7 тыс. штук), Chery Tiggo 8 (45,6 тыс. штук), Li Auto Li L6 (44,3 тыс. штук), Toyota RAV4 (43,5 тыс. штук) и Geely Galaxy Starship 7 EM-i (42,2 тыс. штук).

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

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Источник: CarNewsChina