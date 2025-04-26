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Эти кроссоверы очень популярны в Китае

Топ-10 популярных кроссоверов в Китае

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По данным Китайской ассоциации автомобилей (CPCA), в I квартале текущего года в Китае было реализовано 2,5 млн кроссоверов, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

Самыми популярными кроссоверами в КНР за этот период стали модели Tesla Model Y (продано 81,9 тыс. штук), Geely Xingyue L (79,9 тыс. штук) и Byd Song Plus (65,6 тыс. штук).

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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В десятку самых популярных кроссоверов в КНР также вошли Changan CS75 Plus (53,6 тыс. штук), BYD Song Pro DM-i (51,5 тыс. штук), Toyota Frontlander (46,7 тыс. штук), Chery Tiggo 8 (45,6 тыс. штук), Li Auto Li L6 (44,3 тыс. штук), Toyota RAV4 (43,5 тыс. штук) и Geely Galaxy Starship 7 EM-i (42,2 тыс. штук).

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 10
26.04.2025 
Фото:Unsplash
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