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В Россию привезли семиместный японский кроссовер по доступной цене

В России в продаже появился кроссовер Toyota Rush по цене от 3 150 000 рублей

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В Россию продолжают поставлять по параллельным каналам семиместные кроссоверы Toyota Rush. За 3 390 000 рублей кроссовер из наличия продают в Москве. Уточняется, что есть все необходимые для постановки на учет документы, в том числе ЭПТС, уплаченный утильсбор и даже таможенный приходный ордер.

У кроссовера черно-бежевый салон с комбинированной отделкой из ткани и экокожи, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки и другое.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Toyota Rush
Toyota Rush

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Аналогичные Toyota Rush с полным комплектом документов предлагает привезти под заказ фирма из Владивостока: серый автомобиль стоит 3 150 000 рублей, красный – 3 290 000 рублей. Частник из Магнитогорска продает Toyota Rush за 4 300 000 рублей.

Под капотом кроссовера 1,5-литровый атмосферник мощностью 105 л. с., 4-ступенчатая АКП, привод задний. Расход топлива составит 5,5-6 литров на 100 км.

Toyota Rush
Toyota Rush

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
23.04.2025 
Фото:Toyota
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