В Россию привезли надежный кроссовер Toyota по приемлемой цене

Новые кроссоверы Toyota Venza появились в продаже в РФ по цене от 3,5 млн рублей

Несмотря на отсутствие официальных поставок Toyota уже три года, на дорогах появляется все больше автомобилей этой марки, ввезенных по схеме параллельного импорта. Одним из таких автомобилей стал кроссовер Toyota Venza, который, как утверждают некоторые продавцы, предлагается по цене ниже, чем аналогичные китайские модели.

Цены на Toyota Venza на российском рынке начинаются от 3 500 000 рублей. Это, безусловно, привлекательная цифра, особенно если сравнивать её с ценами на китайские кроссоверы схожего класса. Например, Changan Uni-K в базовой комплектации стоит от 3 639 900 рублей, а Knewstar 001 (фактически, клон Geely Tugella) обойдется минимум в 4 162 990 рублей. На первый взгляд, Venza выглядит более выгодным предложением.

Toyota Venza

Однако, разброс цен на Toyota Venza весьма существенен и зависит от региона, дилера и комплектации. Самые низкие цены (от 3 500 000 рублей) предлагают компании из Владивостока за бензиновую версию с 2,0-литровым 171-сильным двигателем, вариатором и передним приводом.

За эти деньги покупатель получает автомобиль с богатым оснащением, включающим кожаный салон, мультируль, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя.

Однако, в других регионах цена значительно выше. В Хабаровске и Иркутске за аналогичный автомобиль просят уже 3 756 000 и 4 100 000 рублей соответственно. В Новосибирске цена достигает 4 300 000 рублей, а в Москве — и вовсе 5 300 000 рублей. В некоторых городах (Чита, Улан-Удэ, Красноярск) цена на бензиновые версии доходит до 5 000 000 рублей.

Интерьер Toyota Venza

Также эти паркетники есть в наличии в Новокуйбышевске, Севастополе, Якутске, Иркутске и Санкт-Петербурге. Гибридный 222-сильный вариант стоит еще дороже. В Перми он доступен для заказа за 5 690 000 рублей, а в Омске за его доставку просят от 6 100 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня