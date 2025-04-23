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Nissan Qashqai
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В России в продажу вышли новые Nissan Qashqai...
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Недорогой надежный японский кроссовер привезли в Россию

В России в продажу вышли новые Nissan Qashqai по цене от 2,2 млн рублей

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Популярные кроссоверы Nissan Qashqai продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам из Китая. Речь о кроссоверах второго поколения, они доступны как из наличия, так и под заказ, цены начинаются от 2 200 000 рублей.

За столько автосалон в Иркутске готов привезти кроссовер с собственной стоянки в Китае. В стоимость включены все возможные расходы. У данного экземпляра кожаный мультируль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электронный стояночный тормоз, климат-контроль и мультимедийная система с сенсором.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

За столько же аналогичный автомобиль с тканевым салоном и пробегом около 200 км продает частник из Пензы. Этот кроссовер приобретался у официального дилера Nissan и сейчас находится в состоянии нового автомобиля.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

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За 2 800 000 рублей китайский Nissan Qashqai продают из наличия в подмосковном Подольске. В Москве цена автомобиля стартует от 2 930 000-2 950 000 рублей.

Под капотом у этих Nissan Qashqai 2,0-литровый 151-сильный атмосферник, бесступенчатый вариатор.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
23.04.2025 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+12