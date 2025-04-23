Недорогой надежный японский кроссовер привезли в Россию

В России в продажу вышли новые Nissan Qashqai по цене от 2,2 млн рублей

Популярные кроссоверы Nissan Qashqai продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам из Китая. Речь о кроссоверах второго поколения, они доступны как из наличия, так и под заказ, цены начинаются от 2 200 000 рублей.

За столько автосалон в Иркутске готов привезти кроссовер с собственной стоянки в Китае. В стоимость включены все возможные расходы. У данного экземпляра кожаный мультируль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электронный стояночный тормоз, климат-контроль и мультимедийная система с сенсором.

За столько же аналогичный автомобиль с тканевым салоном и пробегом около 200 км продает частник из Пензы. Этот кроссовер приобретался у официального дилера Nissan и сейчас находится в состоянии нового автомобиля.

Nissan Qashqai

За 2 800 000 рублей китайский Nissan Qashqai продают из наличия в подмосковном Подольске. В Москве цена автомобиля стартует от 2 930 000-2 950 000 рублей.

Под капотом у этих Nissan Qashqai 2,0-литровый 151-сильный атмосферник, бесступенчатый вариатор.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.

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Источник: «Автоновости дня»