Мойка машины в жару: важные правила

Эксперт Трушкова назвала основные правила мойки автомобиля в жару

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова перечислила правила мойки автомобиля в жару. Так, не стоит мыть машину на солнце, когда кузов раскаленный. На солнце вода моментально испаряется, автошампунь не успевает сработать, на кузове остаются разводы, пятна и белые подтеки.

Не нужно распылять химию на горячий кузов, поскольку могут остаться выжженные следы. В ходе мойки нужно использовать два ведра, с шампунем и чистой водой, и губку. Мыть кузов нужно сверху вниз.

Трушкова советует использовать во время мойки мягкие средства и следить за pH.

Летом лучше не применять щелочные или агрессивные шампуни, особенно на машине без защиты. После мойки желательно протереть кузов микрофиброй и нанести быстрый воск. Зеркала, ручки и молдинги лучше промывать после того, как остынет весь кузов, рассказала специалист.

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Источник: «Газета. Ru»