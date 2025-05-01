Китайские гибриды выживают конкурентов с российского рынка

Likvi.com: китайским гибридным авто покупатели доверяют больше, чем авто с ДВС

В условиях роста цен на топливо и стремления к более экологичному транспорту, гибридные автомобили становятся всё более востребованными. При этом они воспринимаются водителями как более практичная альтернатива чистым электромобилям, особенно с учетом ограниченной зарядной инфраструктуры в регионах.

По данным агрегатора поиска автомобилей Likvi.com, на 1 апреля 2025 года более половины сегмента гибридов в России занимают китайские бренды, такие как Voyah, Seres и LiXiang. Японские (20%), немецкие (15%), корейские (4%) и американские (3%) производители сильно уступают в доле рынка.

Эта ситуация сложилась после ухода с рынка ряда европейских и японских брендов, что открыло путь для китайского автопрома, активно наращивающего присутствие с акцентом на официальную гарантию и конкурентоспособные цены.

Эксперты прогнозируют, что к концу 2025 года доля китайских гибридов может вырасти до 60%. Это связано как с активным расширением модельного ряда, так и с высоким спросом. Китайские производители сумели предложить автомобили, которые сочетают в себе доступность, современные технологии и надежность, что сделало их привлекательными для широкого круга покупателей.

В отличие от машин с ДВС, к китайским гибридным моделям у россиян сформировалось доверие, что позволило им быстро закрепиться на рынке.