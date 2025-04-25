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BAIC отзывает тысячи машин в РФ — что произошло?

Концерн BAIC объявил отзыв более 18 тысяч автомобилей в России

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Китайский концерн BAIC отзовет 18 559 автомобилей в России, сообщает официальный сайт Росстандарта. Среди подлежащих отзыву машин – седаны BAIC U5 Plus, кроссоверы BAIC X35, BAIC X55, BAIC X7, BAIC X75 и рамные внедорожники BAIC BJ40, то есть фактически весь российский модельный ряд. Стоит отметить, что это не столько новость, сколько подтверждение от Росстандарта, ведь еще в начале апреля ровно такую же информацию опубликовало само российское представительство китайского производителя, ООО «БАИК Рус».

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В чем же дело? Нынешняя кампания никак не связана с поломками, неисправностями или низким качеством. Официальная причина – отсутствие блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб. Речь о блоке ЭРА-ГЛОНАСС, который многие производители, ввиду кризиса и дефицита компонентов, имели право не устанавливать на конвейере, но обязались доукомплектовать машины позже, когда ситуация выправится. Например, бренд Kaiyi в декабре прошлого года по той же причине отозвал почти 20 тысяч машин российской сборки.

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Что касается нынешнего отзыва BAIC, в нем участвуют автомобили бренда, произведенные с 31 января 2023 года по 14 июля 2024 года. Представители бренда будут извещать владельцев и подбирать время визита к ближайшему дилеру, где на машину будет бесплатно устанавливаться отсутствующий блок. Но можно не ждать звонка и сверить VIN с имеющимся перечнем или воспользоваться интерактивным поиском на сайте Росстандарта.

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Источник: Росстандарт

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 15
25.04.2025 
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