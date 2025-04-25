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Раскрыт объем продаж Lada Aura

«Автостат»: в 1 квартале 2025 года было продано 118 автомобилей Lada Aura

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В первом квартале текущего года в России было реализовано 118 автомобилей Lada Aura. Уточняется, что 86 машин приобрели юридические лица.

По данным агентства «Автостат», 30% от общего объема продаж Aura за указанный период приходится на Самарскую область, в Москву отправили 12 машин, в других субъектах удалось реализовать менее 10 экземпляров модели.


15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

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Официальные продажи бизнес-седана начались в ноябре 2024 года, всего в прошлом году было реализовано 263 экземпляра.

Стоимость Aura начинается от 2,6 млн рублей. Автомобиль доступен в двух комплектациях. Он оснащен 122-сильным мотором 1.8 Evo, вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
Количество просмотров 8
25.04.2025 
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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