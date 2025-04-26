Что немцы думают об автосалоне в Шанхае. Выжить удастся?

Шанхайский автосалон-2025: Китай больше не догоняет — он задает темп

Журналисты немецких изданий признают: Шанхайский автосалон 2025 года стал самым важным мировым событием в автоиндустрии, представив более 100 новых моделей. Он наглядно показал, насколько далеко продвинулись китайские производители, и стал серьезным вызовом для немецкого автопрома. Новый глава Mercedes-Benz China Оливер Тёне начал свою приветственную речь на китайском языке, чем сразу завоевал симпатии местной аудитории. Это стало первым шагом в попытке вернуть позиции бренда в стране, где Мерседесы почти исчезли с улиц.

Auto Shanghai 2025: Audi A6L e-Tron

Теперь уже Mercedes активно адаптируется под китайский рынок, представив удлиненную версию CLA с увеличенной колесной базой и быстрой зарядкой. Концепт Vision V с 65-дюймовым экраном и проекторами на потолке стал настоящим символом роскоши и технологичности нового подхода бренда. Однако и китайские стенды выглядели не менее внушительно: великолепный современный дизайн, цифровые решения и уверенность в будущем. От дешевых копий и стилистики «как у немцев» не осталось и следа.

И во многом это благодаря тому, что немецкие управленцы и дизайнеры теперь занимают ключевые посты в китайских компаниях. Помимо Оливера Тёне, в Changan работает Клаус Зицёра, ранее отвечавший за стиль VW, а Вольфганг Эггер и Штефан Зилафф, в прошлом трудившиеся в Alfa Romeo, Audi, Bentley и Mercedes-Benz, теперь создают дизайн для таких гигантов, как BYD и Geely. Немецкие кадры больше не играют роли внешних экспертов – они стали частью китайского успеха.

Но чтобы добиться успеха в Китае, нужно учитывать специфику местного рынка. Электромобильность здесь развивается стремительно, но при этом и подключаемые гибриды остаются актуальными. Средний покупатель на десять лет моложе, чем в Германии, «цифрово» подкован и ожидает от автомобиля не просто транспорта, а впечатлений – с атмосферой сетевого кинотеатра и передовыми технологиями. Те, кто это понимают, получают шанс выжить. Ведь китайские бренды уже готовятся выйти в Европу – и изменят представление об автомобиле, к которому привык Запад.

Китай больше не догоняет – он задаёт темп. И теперь в его успех встроены немецкие знания, но уже под китайским руководством.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Auto, Motor und Sport, Сar-editors.net