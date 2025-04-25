В России на ввоз полуприцепов хотят ввести пошлины

Минпромторг РФ планирует ввести пошлины на импорт полуприцепов в России

Минпромторг РФ рассмотрит вопрос введения пошлин на ввоз в страну полуприцепов из недружественных стран, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов. Он рассказал об этом на совещания по вопросам развития промышленности и ОПК в современных условиях.

Куликов отметил, что у российских компаний достаточно компетенции в производстве полуприцепов.

«Я беру вопрос в части введения пошлин, в том числе из недружественных стран, ограничения импорта, в проработку», – заявил он.

Куликов заметил, что властям нужно занимать позицию российских товаропроизводителей в непростой ситуации.

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Источник: ТАСС