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В России на ввоз полуприцепов хотят ввести пошлины

Минпромторг РФ планирует ввести пошлины на импорт полуприцепов в России

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Минпромторг РФ рассмотрит вопрос введения пошлин на ввоз в страну полуприцепов из недружественных стран, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов. Он рассказал об этом на совещания по вопросам развития промышленности и ОПК в современных условиях.

Куликов отметил, что у российских компаний достаточно компетенции в производстве полуприцепов.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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«Я беру вопрос в части введения пошлин, в том числе из недружественных стран, ограничения импорта, в проработку», – заявил он.

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Куликов заметил, что властям нужно занимать позицию российских товаропроизводителей в непростой ситуации.

Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Виталий Невар/ТАСС
Количество просмотров 4
25.04.2025 
Фото:Виталий Невар/ТАСС
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