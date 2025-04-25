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В РФ привезли новые американские пикапы с полным приводом: известны цены

В РФ в продаже появились новые пикапы Ford Ranger по цене от 4,3 млн рублей

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Продажи новых пикапов рекордно выросли в России. За 2024 год в стране было продано 29 200 таких машин, что сразу на 65% больше, чем годом ранее. Россияне в основном покупали пикапы китайских марок.

Но сейчас один из дилеров привез в РФ несколько пикапов Ford Ranger китайской сборки 2023 г. в. без пробега. С полным приводом «парт-тайм» финальная стоимость пикапов составляет 4 298 000, а с трансмиссией «фулл-тайм» – 4 536 000 рублей. В стоимость входят таможенные пошлины, коммерческий утильсбор и НДС.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Ford Ranger
Ford Ranger

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Под капотом всех предлагаемых авто 186-сильный 2,3-литровый турбодизель, 8-ступенчатая АКП. Размеры пикапа 4537×1918×1880 мм, а размеры грузовой платформы 1458×1584×529 мм.

В базовую версию входят круиз-контроль, практроники, бесключевой доступ, светодиодные фары, отделка салона экокожей и прочее.

Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.

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Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 6
25.04.2025 
Фото:Autohome
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