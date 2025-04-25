В РФ привезли новые американские пикапы с полным приводом: известны цены
Продажи новых пикапов рекордно выросли в России. За 2024 год в стране было продано 29 200 таких машин, что сразу на 65% больше, чем годом ранее. Россияне в основном покупали пикапы китайских марок.
Но сейчас один из дилеров привез в РФ несколько пикапов Ford Ranger китайской сборки 2023 г. в. без пробега. С полным приводом «парт-тайм» финальная стоимость пикапов составляет 4 298 000, а с трансмиссией «фулл-тайм» – 4 536 000 рублей. В стоимость входят таможенные пошлины, коммерческий утильсбор и НДС.
Под капотом всех предлагаемых авто 186-сильный 2,3-литровый турбодизель, 8-ступенчатая АКП. Размеры пикапа 4537×1918×1880 мм, а размеры грузовой платформы 1458×1584×529 мм.
В базовую версию входят круиз-контроль, практроники, бесключевой доступ, светодиодные фары, отделка салона экокожей и прочее.
Ранее «За рулем» сообщал, что Jetour запустила в России программу скидок на свои кроссоверы, можно хорошо сэкономить.
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Источник: Quto